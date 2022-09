Atlético afasta jogador após gol contra e FAF apura jogada suspeita em Mana

Manaus/AM - A diretoria do Atlético Amazonense afastou o volante Júlio Campos, que fez um gol contra aos 44 do segundo tempo durante a disputa contra o Sul América pela Série B, no último domingo (4). A Federação Amazonense de Futebol também repudiou o episódio e irá apurar a jogada suspeita do jogador.

O clube informou que não compactua com atitudes anti-desportiva e que abrirá um procedimento interno para averiguar os fatos no jogo contra o Sul América. "Os envolvidos já foram desligados do clube. Somos a favor do jogo limpo e responsável, não admitiremos nada que seja contrário a isso.”

Além de repudiar a atitude suspeita do volante Júlio Campos, a Federação Amazonense também irá tomar as medidas legais e desportivas sobre o ocorrido. "Tal fato não representa o que a nossa instituição defende, que adotará todas as medidas legais e desportivas ao alcance e comunicará as entidades desportivas de controle para as apurações que lhes couberem por competência.”