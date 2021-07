Atletas russos foram os mais testados no antidoping para as Olimpíadas

Já no atletismo, a busca é para encontrar possíveis envolvidos em manipulação de resultados. Segundo a Unidade de Integridade do Atletismo (UIT), oito atletas foram eliminados por causa de suspeitas de trapaça e foram impedidos de participar dos Jogos de Tóquio, disseram os investigadores da entidade.

"Obviamente, não vou esconder que os atletas russos estão em alta na avaliação de risco com base nos anos anteriores. Os planos de teste são baseados na avaliação de risco. Levamos em consideração vários fatores. Este é um exercício muito metódico. Isso nos permite determinar os riscos em um determinado esporte e um determinado país", disse o diretor-geral do ITA, Benjamin Cohen.

Na esteira do escândalo de doping estatal promovido pelo governo russo, o ITA passou a monitorar ainda mais os atletas russos. Quem se mostrou livre do uso de drogas para aumento de desempenho obteve aval para competir em Tóquio, mas não sob a bandeira russa e será identificado como atleta "ROC" —que significa Comitê Olímpico Russo.

O ITA é uma organização internacional sem fins lucrativos que gerencia programas antidopagem independentes de entidades desportivas ou políticas. Para Tóquio 2020, o ITA, em colaboração com o COI, com a WADA (Agência Mundial Antidoping) e Federações Olímpicas Internacionais, está liderando o programa antidopagem pré-Olimpíada mais extenso já implementado. Uma das iniciativas foi fazer testes fora de competição.

