Atletas do Amazonas estreiam com medalhas de ouro no Jogos da Juventude

As primeiras disputas foram dos atletas das modalidades de Badminton, Wrestling e Atletismo. A competição desportiva, que reúne estudantes de 15 a 17 anos, conta com a presença de mais de 4 mil jovens das 27 unidades da federação.

Manaus/AM - O Amazonas estreou nos Jogos da Juventude 2023 com duas medalhas de ouro. Os estudantes Juliana Miranda, da Escola Estadual (EE) Jairo da Silva Rocha, e Fabian Luciano, da EE Imaculada Conceição, foram os campeões na modalidade de Wrestling, nas categorias 49kg e 55kg respectivamente e, inauguraram o quadro de medalhas da comitiva do Amazonas.

