Atletas do Amazonas disputam hoje bronze no beach tênis feminino em competição no Maranhão

Manaus/AM - Durante a 12ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e realizada em São Luís, no Maranhão, a dupla Érika Nascimento e Larissa Monteiro, da Uninilton Lins, disputam bronze no beach tênis feminino, nesta quinta-feira (27).

Nessa quarta, elas fizeram cinco jogos. No primeiro jogo, vitória por 6 a 1 contra a dupla paraense. Em seguida, foi a vez de derrotar o Rio Grande do Norte por 6 a 1. A dupla maranhense também não foi páreo para as amazonenses, que venceram por 6 a 0. Nas quartas, vitória por 6 a 1 sobre Pernambuco.

Na semifinal, um duelo de tirar o fôlego contra a dupla do Mato Grosso do Sul. Ao fim da partida, as amazonenses sofreram revés por 6 a 8, e irão disputar o bronze contra a Paraíba.