Atletas de wrestling faturam mais quatro medalhas para o Amazonas nos JUBs

Manaus/AM - Os atletas Ana Batista, Eduardo Trovão e Matheus Martins, da Universidade Nilton Lins (Uninilton Lins), juntamente com Ketellen Fernandes, do Centro Universitário do Norte (Uninorte) deram show na modalidade wrestling e garantiram mais quatro medalhas na etapa final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontecem na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Medalhista pelo segundo ano consecutivo, a estudante do 4° período de Direito da Uninilton Lins, Ana Batista, 19, disse estar feliz pela conquista. "Represento o Amazonas e minha faculdade, a Nilton Lins, com muito orgulho. É gratificante poder estar novamente no pódio e saber que todo o esforço para chegar até aqui valeu à pena", destacou.

A atleta, que garantiu a medalha de prata na competição, participou da categoria até 68 kg. Após duas lutas, a vice-colocação foi confirmada.

Quem também subiu no pódio foi o atleta do 2° período de Educação Física da Uninilton Lins, Matheus Martins, 22. Para ele, que também sobe no pódio pelo segundo ano consecutivo, a vitória tem um sabor mais especial.

"Disputo os estilos greco e livre, porém acabei me machucando logo no primeiro dia de competição e isso me impediu de continuar lutando. Hoje, na disputa do estilo livre, graças a Deus consegui me recuperar e conquistei o bronze. Essa medalha representa, antes de mais nada, superação, e eu estou muito feliz por conquistá-la", afirmou o medalhista que disputou a categoria até 65 kg, estilo livre.

Além de Ana e Matheus, medalha de bronze para o atleta do 4° período de Direito da Uninilton Lins, Eduardo Trovão, a segunda dele na competição, e terceira colocação para Ketellen Santos, 22, aluna do 8° período de Educação Física da Uninorte, que pelo segundo ano consecutivo sobe no pódio da competição.

A competição – Mais de cinco mil atletas participam da 71ª edição dos JUBs, representando as 27 federações universitárias do país. Além dos competidores, técnicos, dirigentes, árbitros, staffs, voluntários e comitê organizador também fazem parte desta, que é maior competição universitária da América Latina. Serão disputadas 21 modalidades, ao longo de 14 dias de competição.

Com informações da assessoria