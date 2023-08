Atletas de MMA planejam ações junto ao Projeto Formando Campeões no Amazonas

Manaus/AM - As lutadoras amazonenses Ketlen Vieira, Ketlen Souza e Giuliany Perêa, tem se destacado internacionalmente nas Artes Marciais Mistas (MMA). Nessa terça-feira (22), em reunião com o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), as atletas tiveram a oportunidade de compartilhar suas vivências e alinhar futuras ações para o Projeto Formando Campeões.

A lutadora Ketlen Vieira iniciou sua jornada nas artes marciais aos 12 anos no jiu-jítsu, em Manaus. Aos 22 anos de idade começou sua trajetória no MMA. “O MMA amazonense vive um grande momento, até um tempo atrás era a única no UFC, agora temos três amazonenses. Graças ao incentivo que recebemos do governador Wilson Lima, que tem uma sensibilidade com a nossa modalidade”, destacou a atleta Ketlen Vieira.

Durante a reunião, as atletas foram convidadas para aplicarem a última aula do Curso de Defesa Pessoal Feminina, organizado pelo Projeto Formando Campeões. Conhecida como “Esquentadinha”, Ketlen Souza, que despontou no MMA em 2016, ressalta a importância de compartilhar sobre esse tema com outras mulheres.

“Ser mulher, praticar o esporte e poder influenciar outras mulheres é muito importante. Se eu passar por alguma situação eu vou saber me defender agora e compartilhar isso com público feminino vai ser fantástico“, comentou Ketlen Souza.

Integrante da equipe da Seleção Brasileira, a atleta Giuliany Perêa, mais conhecida como Gigi, e Campeã Mundial Amadora e Pan-Americana. “O esporte muda vidas e vem transformando a minha. Vim do município de Benjamin Constant e hoje sou lutadora de MMA”, ressaltou.

