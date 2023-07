Atletas de Manaus jogam pela Seleção e ganham prata em campeonato de Badminton, no Peru

Manaus/AM - As jovens amazonenses Kamile Eduarda Cortez e Emily Benevides vão voltar do Peru com a medalha de prata no peito. A dupla do programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME), representou a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano de Badminton, que aconteceu no último fim de semana, em Lima.

Desde o último dia 17/7, as atletas e o técnico Moisés Costa estão no país na disputa de duas competições importantes do cenário internacional do Badminton com a Amarelinha. Além do Sul-Americano, a equipe competiu no Pan-Americano Júnior também na última semana.

Para chegar ao hall dos grandes competidores do continente, as meninas alcançaram boas posições no ranking nacional da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e tornaram-se aptas para vestir a camisa da Seleção Brasileira.

“As meninas já tinham feito um Pan-Americano competitivo, e o trabalho foi recompensado com a medalha de prata no Sul-Americano”, destacou Alexandre Maciel, diretor-presidente da FME.

Na competição que fechou a saga amazonense no Peru, Kamile e Emily ficaram com o segundo lugar na categoria sub-15 de equipes. O técnico Moisés Costa comemorou mais um grande resultado conquistado para o desporto local e aproveitou para agradecer o apoio.

“O ouro não veio, mas nos esforçamos ao máximo e na próxima tenho certeza que será melhor”, afirmou Moisés Costa, treinador das atletas.

Kamile e Emily são atletas do núcleo Eldorado do programa “Manaus Esportiva”, e como destaques, foram habilitadas a participar e começaram a representar a cidade e o estado nas competições nacionais e internacionais. A Prefeitura de Manaus auxilia com a cessão de passagens aéreas.