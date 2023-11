Atletas de Manaus ganham bronze no Brasileiro Interclubes de badminton em Aracaju

Manaus/AM - O badminton do programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, faturou três medalhas de bronze na 4ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes da modalidade, que foi realizada de 15 a 19 de novembro, em Aracaju (SE). As jovens Emilly Carolinne, Rissia Maria e Dayane Carvalho subiram ao pódio.

Promovido pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em colaboração com a Federação Sergipana de Badminton (FSBd), o Circuito Nacional aconteceu no Ginásio de Esportes Constância Vieira, na capital sergipana.

Aluna do Núcleo Eldorado do programa “Manaus Esportiva”, Emilly Carolinne Ferreira competiu pela primeira vez com a nova dupla, a mineira Lívia Coelho, na categoria dupla feminina Sub-11, e ficou com o terceiro lugar, mantendo a regularidade a nível nacional, medalhando pela quarta etapa consecutiva.

Com informações da assessoria