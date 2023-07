Atletas de Manaus ganham 12 medalhas no 2º Regional de Badminton em Recife

Manaus/AM - Dos dias 6 a 9 de julho, a Prefeitura de Manaus marcou presença no II Regional Norte-Nordeste de Badminton e Parabadminton, em Recife (PE), com quatro atletas do programa “Manaus Olímpica”, que foram contemplados com passagens aéreas para disputar a competição.

O aproveitamento foi positivo para os jovens Fabrício Monteiro, Rissia Maria, Daiane Carvalho, José Lucas Nascimento e Emilly Carolinne Ferreira, que juntos conquistaram o total de 12 medalhas representando o projeto coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME). A competição aconteceu no Centro Esportivo Santos Dumont e reuniu competidores da Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE), Amapá (AP) e Amazonas (AM).

Como parte do planejamento traçado nos projetos, Manaus tem crescido consideravelmente no cenário do badminton. Prova disso é que conseguimos resultados expressivos com nossos talentos a nível nacional. O trabalho realizado na FME por meio do Manaus Olímpica só tende a crescer.

Rissia Maria garantiu duas medalhas de ouro nas modalidades simples feminina e dupla feminina sub-23; Daiane Carvalho faturou três ouros nas modalidades simples feminina e dupla mista sub-19, e dupla feminina sub-23; Também com três medalhas de ouro, Fabrício Monteiro subiu no lugar mais alto do pódio nas modalidades simples masculina, dupla mista e dupla masculina sub-19.

Com os resultados, o trio campeão está classificado para disputar o Top 16, competição nacional que está prevista para acontecer em setembro. Os atletas são treinados por Fernando Taffarel, professor da FME, no núcleo esportivo do Coroado.

Fechando o fim de semana no Recife, mais dois talentos amazonenses subiram ao pódio. A jovem Emilly Carolinne de Jesus Ferreira, prodígio de apenas 10 anos de idade, foi a quarta integrante do Manaus Olímpica, e trouxe pra casa mais três medalhas de prata, conquistadas nas modalidades simples feminina, dupla feminina e dupla mista sub-11. José Lucas Nascimento foi medalha de bronze na modalidade dupla mista masculina.