Atletas da base, alto rendimento e pré-olímpicos recebem apoio em Manaus

Manaus/AM - Rumo às Olimpíadas de Paris 2024, a gestão do governador Wilson Lima vem trabalhando para garantir que atletas de alto rendimento do Amazonas garantam vagas nos próximos jogos olímpicos. Coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o apoio aos atletas acontece por meio de projetos socioesportivos e fomentos ao alto rendimento.

Com o projeto ‘Amazonas nas Olimpíadas de Paris’, 15 atletas com índices pré-olímpicos passaram a receber incentivos do Governo do Amazonas para que se preparem e representem o estado nas Olimpíadas de Paris 2024. E o projeto ‘Formando Campeões’, voltado para as artes marciais, busca revelar atletas ainda escondidos em academias de lutas espalhadas pela capital e interior.

“São investimentos que nos deixam confortáveis para que possamos pensar só nas competições e treinos, pois os custos nas viagens conseguimos ficar seguros por meio do projeto. Estou me dedicando ao máximo e focado para trazer essa vaga olímpica”, comentou o atleta membro do Projeto Amazonas em Paris, Pedro Nunes.

No ‘Bolsa Esporte Estadual’ 89 atletas foram beneficiados, nas categorias de base, paratletas, alto rendimento e alto rendimento olímpico. O patrocínio inédito busca contribuir para formação de novos atletas de ponta e potencializar atletas já reconhecidos.

Buscando fortalecer a iniciação esportiva, nos 100 dias de gestão, o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, o +Pelci, foi ampliado com anúncio de novas vagas nos projetos Mais Futevôlei nos Bairros, Escolinhas nos Bairros e Campeões da Vila. O objetivo para 2023 é que o programa ultrapasse os 15 mil atletas em todo o estado.

Reforço Esportivo

A natação para intermediários e avançados passa a compor o quadro do +Pelci, com 300 vagas, inicialmente. Outra modalidade que ganha força na Vila Olímpica é o Futevôlei, que passa a ter uma quadra, com medidas oficiais, para o treinamento dos atletas da modalidade.

Estádios

O governo revitalizou o gramado dos campos para a temporada de jogos do futebol profissional do Amazonas. Os estádios Ismael Benigno, Arena da Amazônia e Carlos Zamith também receberam os serviços de manutenção predial.

+RespirAR

Unindo esporte e saúde, o Programa +RespirAR realizou, nestes 100 dias de gestão, mais de 600 altas a pacientes pós-covid e com problemas ortopédicos. O programa é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e já recuperou mais de 35 mil amazonenses, realizando mais de 210 mil atendimentos.