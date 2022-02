Atletas brasileiros que deixaram bunker na Ucrânia chegam à Romênia

De acordo com o jornalista Gustavo Hofman, da ESPN, os jogadores Derek, Fabinho e Marlyson, do Metalist 1925, deixaram a cidade de Kharkiv e partiram para Lviv, de onde devem seguir para atravessar a fronteira com a Polônia.

"Graças a Deus conseguimos atravessar a fronteira com todos bem. Quero agradecer a todos que enviaram mensagens positivas, a todos que nos ajudaram e tiraram um pouco do seu tempo para orar por nós. Não tenho palavras para agradecer vocês. Obrigado!", disse o jogador.

O escritório de advocacia Igor José Ogar, que defende o atacante Vitinho, ex-Athletico Paranaense, e atualmente no Dínamo de Kiev atualizou a situação do atleta.

Ontem (27), o grupo deixou o bunker em Kiev e, escoltados por funcionários da Federação Ucraniana de Futebol e da Uefa, chegaram a uma estação de trem na capital ucraniana e se dirigiram para Chernivtsi, no oeste da Ucrânia, onde pegariam um ônibus em direção à fronteira com a Romênia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.