Atleta paralímpica dos EUA foi presa à bomba quando bebê e perdeu as pernas

Seis meses após perder seus pais biológicos, Haven foi adotada por Shelly e Rob Shepherd e foi morar em Carthage, Missouri. "Estou muito grata a eles por terem me salvado. Meus pais me deram o mundo", reconhece.

Seus pais acreditavam que se não pudessem ficar juntos, todos deveriam morrer. Ambos acabaram perdendo a vida na explosão, mas Haven sobreviveu, embora as duas pernas tenham sido amputadas abaixo do joelho como resultado dos ferimentos graves.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A nadadora paralímpica dos Estados Unidos Haven Shepherd, de 18 anos, está em Tóquio para participar de seu primeiro Jogos Paralímpicos. Haven nasceu no Vietnã e quando ainda era um bebê teve uma bomba amarrada em seu corpo pelos seus pais e acabou perdendo as pernas.

