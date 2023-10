Atleta morre com garganta cortada por lâmina de patins; vídeo

Johnson, que jogava pelo Nottingham Panthers, teve a garganta cortada ao se chocar com um jogador do time oposto.

O jogador de hóquei Adam Johson, de 29 anos, morreu após ter a garganta cortada pela lâmina de um patins durante a liga de esporte do Reino Unido, no último domingo (29).

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

