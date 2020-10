Atleta japonês é afastado de competições e perde contratos por trair esposa

O campeão mundial de natação Daiya Seto foi suspenso da seleção japonesa após ter sido flagrado entrando em um motel com uma mulher que não é a sua esposa.

De acordo com o Uol, Daiya admitiu se tratar de um caso extraconjugal. A traição veio à tona em setembro deste ano. O atleta é casado com a ex-saltadora ornamental Yaka Mabuchi, com quem tem duas filhas, uma delas, de apenas seis meses.

Após o caso ganhar os holofotes, Daiya se pronunciou: ""Minha falta de respeito machucou a minha valorosa família e decepção a todos os meus apoiadores, patrocinadores e muitas outras pessoas. Com muito remorso, eu vou discutir com minha família que caminho iremos tomar", disse ele.

O nadador perdeu contratos, inclusive com a Japan Airlines, que o tinha como garoto propaganda, que afirmou que o fim do contrato seria por não "compactuar com tal situação".

A punicão oficial de Daiya veio agora. Ele foi suspenso de todas as atividades da Federação Japonesa de Natação até o final do ano, por "quebrar os padrões de esportistas".