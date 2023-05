Atleta indígena amazonense sobe ao pódio no Brasil Wake Open em Minas Gerai

Manaus/AM - Jair Paulino de Souza, conhecido como “Jajá do Wake”, que já é sensação no wakeboard amazonense, vem fazendo história no cenário esportivo internacional. Esbanjando habilidade e técnica, o atleta conquistou o 3° lugar na disputa do Brasil Wake Open 2023, em Nova Olinda (MG). O indígena da etnia Karapãna contou apoio do Governo do Amazonas, com passagens aéreas para disputar a competição nacional.

“O Jajá é um atleta promissor, desde o início da sua carreira sabíamos o quanto ele iria levar o nome do Amazonas em grandes competições”, destacou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Jair Paulino iniciou sua trajetória no wakeboard às margens do Rio Tarumã Açú. Com apenas 17 anos, o atleta indígena coleciona mais de 30 títulos, entre eles nacionais e internacionais, como o 1º lugar no Campeonato Latino Americano, na Colômbia, e vice-campeão no Campeonato Mundial de Wakeboard, na Itália.

Entre os cinco melhores do mundo na categoria profissional, o amazonense destaca a importância do apoio recebido.

Sobre a competição

Organizado pela Agência Dibbra, em parceria com a Associação Brasileira de Wakeboard (ABW), o Brasil Wake Open é considerado um dos eventos mais importantes do calendário anual da modalidade. A edição deste ano foi realizada na Lagoa dos Ingleses, em Belo Horizonte (MG) e reuniu os melhores do esporte aquático das categorias iniciante, intermediário, avançado e open.