Atleta do ‘Manaus Olímpica’ é campeã da meia-maratona de 21 km em São Paulo

Franciane é atleta da Seleção Brasileira. Apesar de ter nascido no Pará, reside em Manaus há anos e conta com o apoio da prefeitura desde 2021, mantendo a rotina de treinos de alto rendimento e participando de grandes competições.

“Graças a Deus, concluí mais uma meia-maratona, a primeira deste ano, correndo aqui em São Paulo. Estou muito feliz com o resultado. Quero agradecer primeiramente a Deus pela força e saúde, também ao prefeito David Almeida e à Prefeitura de Manaus, que estão sempre apoiando bastante os atletas. Graças a Deus, saí com um bom resultado”, comemorou a maratonista.

Uma das maratonistas mais eficientes do Brasil, Franciane precisou de 1 hora e 17 minutos para concluir o desafio dos 21 quilômetros. O trajeto começou na praça Charles Miller e terminou no Jockey Club. Foi a primeira vez em 2023 que a atleta percorreu essa distância.

“Uma grande desportista de Manaus sendo destaque na maior cidade do país. Nada mais satisfatório para nós do que a qualidade e garra da Franciane sendo vista por todos. Ela é um exemplo de atleta. Muito orgulho em tê-la nos representando em alto nível”, afirmou o prefeito David Almeida.

