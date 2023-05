Atleta de Manaus quebra recordes e conquista 11 medalhas de natação no Maranhão

Manaus/AM - O jovem Gabriel Castro teve um fim de semana inesquecível. O nadador de 13 anos totalizou 11 medalhas conquistadas na Copa Norte de Natação e na Maratona de Águas Abertas Troféu Iate Clube. Para participar das competições, realizadas em São Luís (MA), Gabriel contou com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do projeto “Manaus Olímpica”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME).

Nos dias 27, 28 e 29, Gabriel concluiu sua atuação com 10 medalhas na Copa Norte. O jovem quebrou recordes e foi quatro vezes medalha de ouro nas disputas dos 100m borboleta, 100m peito, 200m peito e revezamento 4×100 medley misto.

As quatro pratas vieram nas disputas de 50m peito, 200m borboleta, 200m medley e revezamento 4x100m livre. Já os dois bronzes vieram nos 50m borboleta e 50m livre. Foram oito provas individuais e dois revezamentos, com pódio garantido em todas as disputas. 100% de aproveitamento.

No dia seguinte, foi a vez de Gabriel performar pela primeira vez em uma prova de mar aberto na Maratona de Águas Abertas Troféu Iate Clube e foi vice-campeão, terminando com a medalha de prata, assegurando um grande resultado. O projeto “Manaus Olímpica” segue firme no propósito de contribuir na evolução dos atletas locais, proporcionando as disputas com centros de alto nível, qualificando cada vez mais o cenário esportivo da capital.

“A Prefeitura, por meio da FME, não mede esforços para que nossos talentos possam estar em evidência nas grandes competições e em constante crescimento. Resultados impactantes, como estes do Gabriel, só nos dão a certeza que estamos no caminho certo para tornar Manaus uma cidade cada vez mais esportiva, conforme determina o prefeito”, destacou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.