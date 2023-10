Atleta de Jiu-jítsu de Manaus conquista quatro medalhas em torneio nos EUA

Manaus/AM - No último fim de semana, teve atleta amazonense colecionando conquistas. Com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME), Rebeca Cavalcante participou do Kansas City International Open de Jiu-jítsu 2023 e faturou quatro medalhas nos Estados Unidos.

Das quatro subidas ao pódio, Rebeca colocou no peito duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. A jovem, de 22 anos, é faixa azul na modalidade e lutou nas categorias adulto absoluto e super pesado. A participação de Rebeca no Open foi viabilizada com as passagens aéreas concedidas pela FME.

“A Rebeca nos procurou, persistiu pelo apoio e trouxe resultado. Ficamos muito felizes em saber que os atletas amazonenses estão desempenhando em alto nível”, destacou Alexandre Maciel, diretor-presidente da FME.

O Kansas City International Open de Jiu-jítsu é um dos mais tradicionais e disputados torneios dos Estados Unidos e voltou a ser realizado após dois anos. Rebeca tornou-se a primeira atleta amazonense a ser campeã no Kansas.

“É uma sensação muito boa, de dever cumprido, podendo trazer o esperado e ainda mais que isso. Poder me sair bem, nesta competição de alto nível, foi gratificante”, comemorou.

Com informações da assessoria