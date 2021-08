Atleta da Belarus forçada a deixar as Olimpíadas está em segurança no Japão, diz COI

Em entrevista, Tsimanouskaya disse que estava "com medo" de ser presa se voltasse para a Belarus e pediu a intervenção do COI.

Poucos dias antes, a atleta havia criticado duramente a federação de atletismo de seu país por obrigá-la a participar do revezamento 4 x 400 m, quando inicialmente tinha que correr as provas de 100 e 200 m, devido, segundo ela, ao fato de que dois outros velocistas bielorrussos não passaram por controles antidoping.

Os ministros das Relações Exteriores e da Justiça do Japão, bem como a polícia local, não quiseram comentar, nem o Acnur. A AFP tentou contatar várias embaixadas no Japão de países ocidentais sem obter uma resposta.

Por sua vez, o governo japonês "continuará a cooperar estreitamente com as organizações envolvidas e tomará as medidas cabíveis", tratando este caso "de acordo com a lei", disse o porta-voz do governo japonês, Katsunobu Kato, sem fornecer mais detalhes.

Funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) estão trabalhando no caso, revelou Adams.

O dirigente, no entanto, não confirmou as especulações sobre a possibilidade da atleta ter pedido asilo político na União Europeia.

"Ela nos garantiu que estava bem e em segurança. Ela passou a noite em um hotel no aeroporto de Tóquio-Haneda e o COI planeja se encontrar com ela nesta segunda-feira para descobrir suas intenções e apoiá-la", explicou Adams.

"O COI e a Tóquio-2020 falaram diretamente com a atleta Krystsina Tsimanouskaya ontem (domingo)", disse o Diretor de Comunicações do COI, Mark Adams, nesta segunda.

