Atleta amazonense Grão-Mestre Paixão Ferreira recebe faixa Coral de luta-livre

Outro que também pediu a palavra foi o Sensei Henrique Machado, líder da Gracie Barra Amazonas, que é amigo pessoal e foi ex-aluno de Paixão. "O mais importante é o respeito entre as pessoas, valores que foram ensinados lá no início pelo grande amigo e mestre Paixão. Diversos professores que estavam no evento mostraram seu respeito e admiração a este que nunca desistiu de seu amor pela luta, segue incentivando como pode e conforme seu tempo permite mas abandonar a luta é algo que acreditamos que ele nunca vai fazer, por que como ele mesmo destacou, a luta-livre corre nas veias e isso nunca poderá ser retirado dele", disse.

Manaus/AM - A Luta-Livre Esportiva Amazonense conheceu seu primeiro faixa Coral, o agora reconhecido Grão-Mestre Paixão Ferreira que recebeu neste domingo (5), da Federação Amazonense de Luta-Livre Esportiva e MMA (FALLEMMA), o certificado de graduação do mais elevado nível. O "Grão-Mestre Paixão", como é conhecido por todos do mundo da luta, começou a lutar ainda nos anos 80.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.