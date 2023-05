Atleta amazonense embarca para Recife em busca da melhor marca no Troféu Brasil de Natação

Manaus/AM - Destaque da natação amazonense, Caio Arcos embarca para Recife em busca do título no Troféu Brasil de Natação 2023. O nadador participa de competições nacionais e internacionais, que possibilitarão disputa de vagas para seleção para as Olimpíadas de Paris 2024.

“O atleta Caio Arcos é destaque no ranking nacional, quanto aos brasileiros que estão pleiteando vagas olímpicas, ele é um dos mais jovens da natação. O atleta está bem preparado”, destacou Sandro Viana, coordenador do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

O Troféu Brasil de Natação será realizado entre os dias 30 de maio e 3 de junho, no Centro Aquático Santos Dumont, em Recife. A competição valerá como seletiva para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece em julho, em Fukuoka, no Japão, e para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em outubro.

“Meu principal objetivo é estar entre os finalistas. Essa é a competição mais importante da natação brasileira, já que é onde acontece as seletivas para os campeonatos mundiais, quero baixar meu tempo de 2’06 minutos para 2’04, na minha principal prova, que é de 200 metros costas”, comentou Caio Arcos.

Competindo desde os 6 anos, o amazonense, Caio Arcos, 18 anos, é atualmente o melhor nadador de costas da região Norte, acumulando inúmeros títulos, como o de campeão sul-americano em 2022; o 5º lugar no mundial escolar realizado na França, em 2022; medalhista brasileiro em 2018 e 2022; além de ser campeão absoluto amazonense em várias provas.

Caio Arcos é membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, com apoio do Governo do Amazonas, o atleta garante condições de treinamento e vem se dedicando para alcançar suas marcas. O nadador realiza sua preparação no Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus.

“Além de poder participar das competições na piscina olímpica da Vila, realizar meus treinos nela também é de suma importância, porque ela tem um volume de água maior. Então, treinar com essa estrutura nos traz mais resistência e grandes resultados para o Amazonas”, comentou.

O Troféu Brasil de Natação é chancelado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), e reunirá mais de 60 clubes, representados por 468 atletas de vários países.