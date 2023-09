Atleta amazonense é destaque entre as melhores do skate nacional

Manaus/AM - A amazonense Daniela Martins disputou o Skate Total Urbe (STU) São Paulo 2023, terceira etapa do STU National, o principal circuito de skate do país. Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, classificou-se para a final, terminando em sétimo lugar, permanecendo com chances de terminar entre as oito melhores no ranking nacional no ano.

Daniela, de apenas 14 anos, competiu contra atletas de renome como Rayssa Leal e Pâmela Rosas, na nova pista de padrão internacional do Parque Estadual Cândido Portinari. Após a etapa de São Paulo, a busca é por objetivos maiores.

“Foi um enorme prazer competir com skatistas onde me inspiro. O STU é um campeonato nacional muito importante, minhas metas daqui para frente são subir no pódio e ficar entre as oito melhores do ranking”, ressaltou a jovem atleta.

Para Whelkle Martins, pai e principal incentivador de Daniela, a sensação de competir em um campeonato onde as arquibancadas estavam cheias e o público vibrou muito, foi especial. “São Paulo é onde o skate acontece, a vibe aqui contribui muito para que tivéssemos alcançado as finais. O público é apaixonado e demonstrou um carinho enorme pela Dani. O dever está sendo cumprido e nosso trabalho está no caminho certo”, concluiu Whelkle.

Com informações da assessoria