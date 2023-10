Athletico vira, vence Grêmio em Porto Alegre e embola tabela do Brasileiro

Apesar do susto, foi o Grêmio quem saiu na frente pouco depois com um gol de Besozzi, que aproveitou um passe de Suárez e não deu chances a Bento: 1 a 0.

Os paranaenses voltam a campo no sábado (21), quando enfrentam o líder Botafogo no Rio de Janeiro. O Grêmio joga no mesmo dia, contra o São Paulo, também fora de casa.

O resultado deixa a equipe de Wesley Carvalho com 44 pontos e no 5° lugar, atrás dos gaúchos somente pelo número de vitórias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.