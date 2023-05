Athletico supera Palmeiras e Flu em aproveitamento no ano; Corinthians é 19º

SÃO PAULO/SP - O Athletico Paranaense é o time com melhor aproveitamento entre as equipes da Série A na temporada 2023.

O Athletico tem 82,7% de aproveitamento em 2023, com 23 vitórias, três empates e três derrotas.

O Palmeiras aparece na vice-liderança, com 77%, seguido do Fluminense, com 74,1%. Grêmio (71,6%) e Cuiabá (68%) fecham o top 5.

Rival do Athletico, o Coritiba é o lanterna com apenas 43,5%. O Corinthians está na vice-lanterna, com 45,3%.

Veja o ranking de aproveitamento dos times da Série A em 2023:

Athletico - 82,7%

Palmeiras - 77%

Fluminense - 74,1%

Grêmio - 71,6%

Cuiabá - 68%

Atlético-MG - 67,8%

Botafogo - 66,7%

Fortaleza - 66,7%

Goiás - 65,7%

São Paulo - 62,7%

Bahia - 58,3%

Flamengo - 57,3%

América-MG - 53,8%

Santos - 52,6%

Vasco - 52,4%

Internacional - 52%

Red Bull Bragantino - 52%

Cruzeiro - 49,1%

Corinthians - 45,3%

Coritiba - 43,5%