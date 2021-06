Athletico-PR visita o Juventude em busca da 2ª vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR encara o Juventude neste domingo (6), às 18h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro busca a segunda vitória diante de um recém-promovido.

Na estreia, o Athletico-PR derrotou o América-MG por 1 a 0 com um gol de Carlos Eduardo no fim da partida. Depois disso, ainda atuou pela Copa do Brasil e empatou com o Avaí por 1 a 1 em Florianópolis.

Para essa partida, o técnico António Oliveira deve ter praticamente o mesmo time da estreia. O único desfalque é o lateral esquerdo Abner, que está servindo a seleção brasileira olímpica. Nicolas atuará em seu lugar.

O Juventude, que ficou em quarto lugar na Série B de 2020, conseguiu um bom resultado na primeira rodada. A equipe gaúcha, de volta à elite depois de 14 anos, empatou por 2 a 2 com o Cuiabá fora de casa. O time para a primeira partida em casa deve ser o mesmo da estreia. A novidade é a presença do técnico Marquinhos Santos no banco de reservas. Ele está recuperado de Covid-19.

JUVENTUDE X ATHLETICO-PR

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 18h15 deste domingo

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Transmissão: TNT e TNT Sports (streaming)