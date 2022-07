Athletico-PR visita o Goiás e mira a liderança do Brasileiro

SÃO PAULO/SP - O Athletico-PR enfrenta o Goiás neste sábado (9), às 20h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase, o time de Luiz Felipe Scolari busca a terceira vitória consecutiva e a liderança da competição.

Com 27 pontos, o Athletico-PR vai dormir na liderança com uma simples vitória em Goiânia, pois deixaria o Palmeiras, com 29, para trás. Para fechar a rodada na ponta, o Furacão tem de vencer o Esmeraldino e ainda torcer para o Palmeiras não derrotar o Fortaleza na Arena Castelão.

O Athletico-PR vem em um grande momento na temporada. No Brasileirão, já são nove partidas de invencibilidade, com seis triunfos e três empates. Para completar, na rodada passada o Furacão derrotou o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0.

A equipe rubro-negra também está viva em dois torneios de mata-mata. O Furacão acabou de se classificar para as quartas de final da Libertadores ao empatar com o Libertad por 1 a 1 fora de casa. O gol decisivo foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. Na Copa do Brasil, o time de Felipão venceu o Bahia por 2 a 1 na partida de ida, na Fonte Nova, e depende de um empate na volta para ficar entre os oito melhores.

O Athletico-PR deve atuar com a seguinte escalação: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Pablo e Canobbio.

Do outro lado, o Goiás vive um momento turbulento. O Esmeraldino abre a zona de rebaixamento, com 17 pontos, e vem de derrota para o América-MG fora de casa. O duelo contra o Athletico-PR será o primeiro do time sem Élvis, que deixou o clube. Para o seu lugar, Fellipe Bastos deve ser o escalado.

O Goiás deve ir a campo com a seguinte formação: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Dadá Belmonte (Luan Dias); Vinícius e Pedro Raul.

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste sábado (9)

Juiz: Raphael Claus (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere