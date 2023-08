Athletico-PR vence em casa, entra no G6 e quebra sequência do Cuiabá

O time da casa seguiu pressionando e ampliou a vantagem com um gol do estreante Zapelli, que substituiu Vidal.

Vidal teve um gol anulado no início da segunda etapa após revisão no VAR por suposto toque de mão na bola. O árbitro invalidou o tento após ser chamado ao monitor.

O primeiro tempo foi morno e a arbitragem, estreante na Série A, foi alvo de reclamações de ambos os lados. O árbitro Arthur Gomes Rabelo assinalou muitas faltas, demorou a mostrar cartões e perdeu as rédeas do duelo.

O clube paranaense chegou a 31 pontos entrou no G6, ultrapassando o Fluminense para assumir a sexta colocação da tabela. Já o Cuiabá permaneceu em oitavo, com 28.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Ligga Arena, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (15)

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.