Athletico-PR vence Atlético-GO por 2 a 0 e se recupera no Brasileiro

Na próxima rodada, os paranaenses receberão o Bahia, no sábado (9). No mesmo dia, os goianos irão visitar o Fluminense.

Ambos estavam antes empatados em pontos. Agora o Athletico soma 33, enquanto o Atlético-GO segue com 30. As duas equipes brigam na parte intermediária da tabela e tentam chegar à margem de classificação à Libertadores.

Marcinho abriu o placar já no final do primeiro tempo, de cabeça. A assistência foi de Terans, que, no início do segundo tempo, ampliou a vantagem para os visitantes.

