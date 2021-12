Athletico-PR usa reservas em despedida da Série A contra o Sport

Dessa vez, o adversário é um pouco mais complicado. O primeiro jogo contra o Atlético-MG acontece no domingo (12), no Mineirão. A volta, no dia 15, acontece na Arena da Baixada. Já classificado para a Libertadores de 2022, o Furacão buscará o bi da Copa do Brasil e uma premiação milionária.

Sem risco de ser rebaixado após o empate com o Palmeiras na rodada passada, o Athletico-PR está de olho em seu segundo título na temporada. No fim de novembro, a equipe de Alberto Valentim conquistou o bi da Copa Sul-Americana ao derrotar o RB Bragantino por 1 a 0 em Montevidéu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR enfrenta o Sport nesta quinta-feira (9), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão mandará a campo uma equipe reserva, já que está em preparação para a decisão da Copa do Brasil.

