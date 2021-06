Athletico-PR só empata com a Chapecoense e perde chance de virar líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR teve dificuldades para vencer o Chapecoense na noite deste domingo (27). Mesmo assim, a equipe comandada por Bruno Lazaroni dominou o adversário e até virou o jogo, mas cedeu o empate por 2 a 2 na Arena da Baixada.

O resultado de hoje mantém o Athletico-PR na vice liderança do Brasileirão, com 13 pontos. A Chapecoense vai a 4 pontos, na 19ª colocação.

As equipes voltam a campo já nesta quarta-feira, às 16 horas. O Athletico-PR visita o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já a Chapecoense vai ao Castelão e enfrenta o Fortaleza.

Fora de casa, a Chapecoense começou a partida com uma proposta defensiva muito forte e dificultou a vida do meio-campo do Athletico-PR. Em um bom desarme por parte dos visitantes, o zagueiro Ignácio apareceu como atacante, dividiu uma bola no alto com o goleiro Santos e levou a melhor, abrindo o placar para sua equipe.

Atrás no placar, os paranaenses acordaram e tentaram empatar. Em momento de tranquilidade, o lateral Khellven recebeu pela direita, cortou pra dentro e chutou, aos 36 minutos. A bola ainda desviou em Felipe Santana e tirou as chances de defesa. As equipes foram com o empate justo para o intervalo.

No segundo tempo, o Athletico voltaram com vontade de virar o placar. Que aconteceu ao 14 minutos, zagueiro Thiago Heleno antecipou a marcação no escanteio e cabeceou firme para virar a partida

ATHLETICO-PR

Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Thiago Heleno; Khellven, Léo Cittadini, Christian (Erick), Terans (Jadson), Vitinho (Carlos Eduardo) e Abner Vinícius; Matheus Babi (Renato Kayzer) Técnico: Bruno Lazaroni.

CHAPECOENSE

João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, Felipe Santana e Derlan; Mancha (Felipe Baxola), Fernandinho (Kaio), Lima e Ravanelli; Anselmo Ramon (Perotti) e Mike (Geuvânio) Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 CHAPECOENSE

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 27 de junho de 2021, domingo

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão Amarelo: Lima (Chapecoense); Zé Ivaldo (Athletico-PR)

GOLS: Athletico-PR: Khellven, aos 36 minutos do 1º tempo; Thiago Heleno, aos 14 minutos do 2º tempo; Chapecoense: Ignácio, aos 25 minutos do 1º tempo; Geuvânio, aos 48 minutos do 2º tempo.