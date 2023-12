Athletico-PR empata com o Cruzeiro e perde chance na Libertadores 2024

O Cruzeiro e o Athletico-PR duelaram na noite desta quinta-feira (30), no estádio Mineirão, mas terminaram empatados em partida disputada pela séria A do Brasileirão.

Os times tiveram um 1º tempo tranquilo. Vitor Roque abriu o placar para o Athletico aos 19 do 2º tempo. O Cruzeiro garantiu o empate aos 38 no segundo tempo, com um gol de Matheus Pereira.

Com o resultado, o Athletico não tem mais chances de conquistar vaga na Libertadores 2024. Mesmo que o time ganhe as duas partidas que faltam, pode no máximo empatar em pontos com o Bragantino (6º colocado). E, nesse caso, ficaria atrás no primeiro critério de desempate: número de vitórias. Com isso, deve disputar a Copa Sul-Americana em 2024.