Athletico-PR e Fortaleza fazem duelo direto pelo topo do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam neste sábado (3), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão entre as melhores campanha até o momento e duelam pelas primeiras posições.

Com 16 pontos, O Athletico-PR começou a rodada em segundo lugar e vem embalado por uma goleada por 4 a 1 sobre o Fluminense no Maracanã. A equipe rubro-negra pode voltar à liderança neste fim de semana, mas precisa ganhar e torcer para o Red Bull Bragantino, com 18 pontos, não derrotar o São Paulo no Morumbi.

O Fortaleza também vive um bom momento e chega ao confronto direto após ter batido a Chapecoense por 3 a 2 em casa. Para chegar à liderança, precisa ganhar e torcer para o Bragantino ser derrotado pelo São Paulo e para o Palmeiras não ganhar do Sport na Ilha do Retiro.

O jogo na capital paranaense também marca um duelo entre treinadores estrangeiros. O Fortaleza conta com o argentino Juan Pablo Vojvoda, enquanto o Athletico-PR tem o português António Oliveira. Ambos os comandantes estão acostumados a escalar seus times no 3-4-3, mas é provável que o Furacão entre em campo com um esquema 4-4-2.

Para tentar a segunda vitória consecutiva e a sexta no Brasileirão, o Athletico-PR não tem problemas para escalar o time. Em relação ao time que goleou o Fluminense, a mudança pode ser a entrada de Nikão em lugar de Terans. Fernando Canesin também pode deixar a equipe.

O Athletico-PR deve ir a campo com a seguinte escalação: Santos; Marcinho, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Abner; Richard, Léo Cittadini, Terans (Christian), Nikão (Fernando Canesin); Vitinho (Carlos Eduardo), Matheus Babi.

Já o Fortaleza deve ser escalado da seguite maneira: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Romarinho, David.

ATHLETICO-PR X FORTALEZA

Estádio: Arena da Baixada (PR)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (3)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: TNT Sports