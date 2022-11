Athletico-PR e Atlético-GO empatam por 1 a 1 na penúltima rodada do Brasileiro

O Atlético-GO encerra a temporada neste domingo (13), quando visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h. Em confronto pela Libertadores, o Athletico-PR recebe o Botafogo no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada.

O clube goiano, por sua vez, continua em 17º, com 35 pontos, e se complica na disputa pela permanência na Série A. O Cuiabá, primeiro time fora do Z4, soma 38 pontos, e ainda joga nesta quinta-feira (10) contra o Atlético-MG.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR e o Atlético-GO empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (9), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Shaylon ajudou os anfitriões a saírem na frente aos cinco minutos da segunda etapa, e Terans buscou a igualdade para os visitantes aos 15.

