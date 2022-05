Athletico-PR anuncia Felipão como novo diretor técnico após demitir Carille

"Além do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira, o profissional de 73 anos traz ao CAT Caju uma extensa bagagem de conquistas. Luiz Felipe Scolari também é bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro e tetracampeão da Copa do Brasil", escreveu o Athletico ao anunciar a contratação.

