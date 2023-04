Athletico elimina o CRB da Copa do Brasil nos pênaltis com erro do goleiro

O Athletico empatou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo, após Alex Santana, na pequena área, aproveitar toque de cabeça de Madson. A virada veio aos 38 minutos, mais uma vez com Alex Santana, aproveitando rebote de Diogo Silva.

O VAR apareceu outras duas vezes na partida, anulando o que seria o segundo gol de Anselmo Ramon, aos 35 minutos do primeiro tempo, e o de Terans, do Athletico, aos 4 minutos da segunda etapa. Os dois lances estavam impedidos.

O CRB abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Anselmo Ramon aproveitando rebote do goleiro Bento. A arbitragem marcou impedimento em campo, mas o lance foi validado após revisão do VAR.

A disputa de pênaltis ficou marcada pelo goleiro Diogo Silva, do CRB. Ele foi para a primeira cobrança e parou na defesa de Bento. O lance foi anulado porque o goleiro do Athletico se adiantou. Na nova cobrança, Diogo Silva errou mais uma vez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.