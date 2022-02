Athletico e Palmeiras duelam por título inédito da Recopa Sul-Americana

Derrotada pelo Chelsea no Mundial, a equipe espera melhor resultado em sua segunda decisão no ano. Já o Athletico ainda tenta entrar no ritmo da temporada e fará apenas sua terceira partida com o time considerado titular em 2022.

O Palmeiras foi derrotado em sua única tentativa de erguê-lo. No ano passado, depois de ter vencido o Defensa y Justicia na Argentina por 2 a 1, tomou 2 a 1 no Brasil e levou a pior nos pênaltis.

O embate será concluído na quarta-feira seguinte (2), no Allianz Parque. Em São Paulo, seja qual for o resultado, o troféu terá um dono inédito.

