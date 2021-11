Athletico deve usar reservas contra o Atlético-MG de olho na final Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira (16), às 16h, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes é uma prévia para a final da Copa do Brasil que vai acontecer entre as duas equipes em dezembro.

O Athletico deve usar a equipe reserva contra os mineiros. A ideia é poupar o jogadores para a final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino, que vai acontecer no próximo sábado (20), em Montevidéu, no Uruguai.

Com 41 pontos na tabela, e vindo de duas derrotas em três jogos, a última contra o Internacional. O técnico Alberto Valentim deve contar Christian, Bissoli e Pedro Rocha no confronto. Os desfalques ficam por conta de Thiago Heleno, que está suspenso, e Matheus Babi, lesionado.

Já o líder do campeonato deve entrar com os seus principais titulares no duelo com o Athletico. Cuca só não contar com Savarino, Junior Alonso, Vargas e Alan Franco, que foram convocados para a seleção. Suspenso, Guilherme Arana também está fora.

Por outro lado, o treinador vai contar com setor ofensivo com Diego Costa, Hulk, Keno e Zaracho.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 16h desta terça-feira (16)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (DF)