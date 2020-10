Athletico aceita pedido e anuncia saída de Paulo André como diretor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após mais uma derrota, desta vez para o Grêmio na Arena da Baixada, e com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Paulo André colocou o cargo de diretor de futebol à disposição do Athletico-PR e a direção aceitou o pedido.

Segundo nota oficial do Atheltico, a situação em que se encontra a equipe no Campeonato Brasileiro e o planejamento para a temporada de 2020 estão entre os motivos para fim do vínculo.

"Também colaborou o ano atípico, devido à pandemia de COVID-19, quando não houve condições de desenvolver da melhor forma os atletas Sub-23 para compor o elenco principal, assim como realizado nos anos anteriores", diz a nota.

"O Club Athletico Paranaense agradece Paulo André pelos serviços prestados como atleta e como diretor e deseja sucesso na continuidade de sua carreira."