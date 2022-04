Ataque volta a decepcionar, mas Fluminense vence com gol contra do Cuiabá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense foi até a Arena Pantanal, na noite deste sábado (16), e venceu o Cuiabá por 1 a 0, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o gol da partida foi contra, do zagueiro Paulão, nos acréscimos do segundo tempo.

No entanto, o ataque tricolor novamente não fez uma boa atuação e ficou perto de sair zerado pela terceira vez seguida.

O foco do Flu agora é na partida do dia 19 de abril, quando recebe o Vila Nova, de Goiás, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O primeiro tempo foi marcado por muita correria, marcação, mas poucas chances claras de gol. A equipe carioca ficava mais com a bola, procurando achar espaços na defesa adversária, mas pecava quando alcançava a área do Cuiabá.

O jogo era tão truncado que o primeiro chute do Flu foi apenas com 22 minutos, com o atacante Luiz Henrique. O garoto conseguiu tirar da marcação, mas bateu fraco e sem direção, provocando assim uma reclamação de seu companheiro Fred.

O segundo tempo manteve o mesmo ritmo, com os dois times errando muito no ataque e marcando forte quando não tinham a bola.

A partida só não terminou em 0 a 0 porque o zagueiro Paulão marcou contra nos acréscimos, após jogada insistente do atacante Cano.

Pelo Fluminense, o meia Ganso foi um dos poucos destaque partida que tentou algo diferente, mesmo que sem efetividade. Percebendo que o time do Cuiabá estava sólido na marcação, o camisa 10 se aproximou dos volantes e arriscou passes mais longos.

Já o atacante André fez uma partida ruim e pouco produtiva pelo Cuiabá. O atleta foi substituído logo no intervalo, dando lugar para Elton, já que foi inofensivo em toda a primeira etapa e levou um cartão amarelo aos 38 minutos ao acertar o zagueiro Nino com o braço.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 x 1 FLUMINENSE

Competição: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 16/04/2022 Hora: 21h00 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: André e Igor Cariús (Cuiabá); Nino (Fluminense)

Gol: Paulão (contra) aos 47 minutos do segundo tempo.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Empereur, Paulão e Igor Cariús; Everton (Felipe Marques), Rafael Gava (Valdívia), Pepê e Rodriguinho (Marcão Silva); André Luis (Marquinhos) e André (Elton). Técnico: Pintado.

FLUMINENSE

Fábio; Calegari, Nino, Manoel e Pineida (Cris Silva); Wellington, Nonato e Ganso (Yago Felipe); Arias (Caio Paulista), Luiz Henrique (Willian) e Fred (Cano). Técnico: Abel Braga.