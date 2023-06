Atacante Thiaguinho e goleiro Andrey reforçam o Manaus na sequência da Série C

Manaus/AM - Na briga para se afastar da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus está ativo no mercado por reforços e tem novas contratações por empréstimo visando a sequência da competição. O atacante Thiaguinho, que estava no Campinense-PB e pertencente ao Cuiabá, e o goleiro Andrey, que vem do Galícia-BA, e reforça o setor defensivo do Gavião. Com os contratos publicados no BID da CBF nesta quinta-feira (28), a dupla já reúne condições de estrear com a camisa esmeraldina.

A informação da chegada de Thiaguinho foi publicada em primeira mão pela jornalista Larissa Balieiro, e confirmada pelo técnico Moacir Júnior no último sábado (24), em coletiva de imprensa após o empate em 3 a 3 com o Confiança. Inclusive, o jogador de 23 anos esteve acompanhando a partida nas arquibancadas do estádio da Colina, ao lado dos novos colegas.

Nascido em Parnamirim (RN), Thiaguinho deu os primeiros passos no futebol profissional colecionando passagens por diversos clubes do Rio Grande do Norte, como Alecrim, Palmeira de Goianinha, Visão Celeste e Globo, até chegar no América, onde teve o maior destaque da carreira até aqui.

Com sete gols marcados em 15 jogos no Campeonato Potiguar de 2022, ele chamou a atenção e foi contratado para compor o time sub-23 do Cuiabá no segundo semestre. A passagem no Dourado rendeu a conquista inédita do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Já na atual temporada, Thiaguinho foi repassado duas vezes por empréstimo. Primeiro para o Volta Redonda, mas com apenas um jogo disputado no Campeonato Carioca, foi buscar espaço no Campinense, seu último clube. Na Paraíba, foram 14 jogos e dois gols feitos, somando Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D.

Revelado pelo Botafogo e tido como um dos sucessores do goleiro Jefferson, Andrey fez sua estreia profissional com a camisa do Glorioso em 2017. Aos 29 anos, o goleiro acumula ainda passagens por clubes como Sampaio Corrêa, CRB, Treze, Volta Redonda, Altos e Juazeirense.

Com a camisa do Treze, Andrey chegou a enfrentar o Manaus na Série C de 2020. Na ocasião, o novo reforço do Gavião até se envolveu em uma confusão com o policiamento presente na Arena da Amazônia.

Andrey tem no currículo o título da Série D de 2015, com o Botafogo-SP, seu primeiro clube depois do Botafogo. Em 2023, o goleiro disputou a 2ª divisão do Campeonato Baiano pelo Galícia, clube que defendeu em sete partidas nesta temporada.