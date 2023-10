Atacante Raphinha é desconvocado da Seleção Brasileira Masculina Principal

O atacante Raphinha, do Barcelona (Espanha), foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal Masculina, após conversa do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, com o departamento médico do clube.

O motivo foi uma lesão muscular na região posterior da coxa direita do jogador.

Para o seu lugar na equipe, o técnico Fernando Diniz convocou David Neres do Benfica (Portugal), para os próximos jogos do Brasil contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e contra o Uruguai, 17 do mesmo mês, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.