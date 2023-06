Atacante do Manaus, Hélio Paraíba cobra punição a árbitro após goleada; vídeo

NA BRONCA! Após o apito final da derrota para o São José, o atacante Hélio Paraíba fez fortes críticas à arbitragem de Marcos Mateus Pereira, do MS. Na partida, o dono do apito distribuiu sete cartões para o Manaus e expulsou Felipe Baiano ainda no primeiro tempo. + pic.twitter.com/Edr2dIKaCm — Esporte Manaus (@esportemanaus) June 18, 2023

Manaus/AM - O atacante do Manaus FC, Hélio Paraíba, soltou o verbo sobre o árbitro Marcos Mateus Pereira, do Mato Grosso do Sul, após a derrota do Gavião para o São José-RS na Série C. A partida aconteceu, neste domingo (18), no estádio Carlos Zamith, na capital amazonense.

"A gente perdeu para o Paysandu com um gol de dois metros impedido. O bandeira fora da linha. O segundo pênalti do Ypiranga... não é possível. A gente trabalha e hoje acontece de novo. Poderia ter ganhado ou perdido o jogo. A gente estava bem no jogo. Não sei se é mal intencionado, mal preparado. Mas alguma coisa tem. Alguém tem que punir. Ninguém olha para a Série C? Eu sou pai de família. Eu também tenho meus filhos para criar. Dependo disso aqui", disse indignado.

Ao todo, o árbitro aplicou 12 durante o jogo, sendo apenas para o time gaúcho.

O São José-RS venceu de goleada por 4 a 1 do Manaus.