Atacante do Barcelona, Agüero deve anunciar aposentadoria após problema no coração

Em novembro, o jogador falou sobre a piora no problema cardíaco. Nesse momento iniciou-se os burburinhos sobre a possibilidade de encerramento da carreira antes do esperado.

Durante um jogo no dia 31 de outubro, Agüero precisou ser atendido após a partida, quando sentiu um desconforto no peito. Exames mostraram que o argentino sofreu uma arritmia.

Em tom de mistério, o FC Barcelona informou que às 12h de quarta-feira, Kun estará no estádio Camp Nou, junto com o presidente time, Joan Laporta, para fazer um anúncio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.