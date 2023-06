Atacante do Bahia se envolve em acidente ao bater com carro em cavalo

Retornando de viagem, após dois dias de folga, o atacante preferiu ir direto do aeroporto ao CT ainda na madrugada, com objetivo de descansar e estar pronto para o treino da manhã desta quarta-feira.

O time tricolor se apresentou nesta quarta e se prepara para enfrentar o Palmeiras no próximo dia 21, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador compareceu ao CT na manhã desta quarta, onde foi submetido a exames, e foi liberado para participar treinos com o restante do elenco.

O acidente aconteceu na rodovia estadual BA-535, conhecida como Via Parafuso, segundo informações do jornal 'A Tarde'.

O jogador estava a caminho do CT do clube quando foi surpreendido por um cavalo na pista.

