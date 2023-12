Atacante do América-MG nega ter recebido dinheiro por gols contra o Bahia

"Ontem, houve muita brincadeira promovida pelo humorista, torcedor do Santos, sobre a oferta de Pix para o jogo do América. nesta terça-feira (05), fui pego de surpresa com um falso comprovante de Pix feito para a minha conta. Não recebi nenhum dinheiro pelos gols que fiz nesta segunda-feira (04) e nem receberia. Deixou de ser uma brincadeira. Não serei prejudicado por mentiras"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Renato Marques, do América-MG, negou que tenha recebido dinheiro de Dihh Lopes, humorista e torcedor do Santos, por fazer dois gols na vitória contra o Bahia, pelo Brasileiro.

