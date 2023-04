Astro do UFC se entrega à polícia após apagar homem em briga de rua

Nate Diaz brigou do lado de fora do XULA Convention Center, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no último sábado (22). O lutador estava na arena e acompanhava o evento de boxe Misfits Boxing 6.

Se Nate Diaz for considerado culpado pode pegar até oito anos de prisão e/ou multa de US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil na cotação atual) —que é a pena em Louisiana para agressão de segundo grau.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.