Astro do atletismo, Mo Farah tem última chance para ir a Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bicampeão olímpico dos 5.000m e dos 10.000m, Mo Farah vai realizar mais uma tentativa de se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, na distância mais longa em pista.

O astro britânico, que por enquanto não fez índice para estar no Japão, anunciou nesta segunda-feira (14) que vai participar do campeonato nacional e vai correr no próximo dia 25 de junho, em Manchester. O prazo para qualificação no atletismo é até o próximo dia 29.

Farah, que está com 38 anos, aposentou-se do atletismo de pista no Campeonato Mundial de 2017, realizado em Londres, como tricampeão consecutivo, para se dedicar exclusivamente às maratonas. No ano seguinte já bateu, com folgas, o recorde nacional, e venceu a fortíssima maratona de Chicago. Em 2019, foi só quinto em Londres.

Sem conseguir se tornar o melhor do mundo nas maratonas, Mo Farah decidiu voltar à pista, onde era soberano. Fez a reestreia batendo o recorde mundial na milha, no início de 2020. Mas aí veio a pandemia e ele ficou mais de um ano sem competir.

Na volta, no Campeonato Europeu disputado há duas semanas na Inglaterra, foi só oitavo colocado nos 10.000m, com 27min50s64, ficando a mais de 20 segundos do índice de 27min28s. Tão ruim quanto não alcançar o índice foi Farah ter perdido uma prova dessa distância pela primeira vez desde 2011, quando ele foi prata no Mundial.

Agora o britânico terá mais uma chance de alcançar a marca mínima necessária para estar em Tóquio, pelo campeonato nacional em Manchester.