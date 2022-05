Aston Villa anuncia contratação definitiva de Philippe Coutinho

Na nota publicada pelo clube, Steven Gerrard — técnico do Villa e principal responsável pela chegada do brasileiro —celebrou a contratação.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola europeu, a transferência custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões na cotação atual).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.