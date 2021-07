Ashleigh Barty vence Pliskova e conquista Wimbledon pela 1ª vez

O sérvio é o atual número um do mundo, enquanto o italiano ocupa a nona posição no ranking da ATP.

O tenista sérvio, que já possui 19 títulos de Grand Slams, pode igualar as marcas de Roger Federer e Rafael Nadal se vencer Berrettini --vai chegar a 20 troféus nos torneios mais importantes do tênis.

Para chegar à final, Barty, atual número 1 do mundo, havia derrotado Kerber, única semifinalista do torneio que possuía um título de simples em Wimbledon. O jogo terminou em 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/6).

Nenhuma das tenistas já havia chegado à final do Grand Slam inglês. O melhor resultado de Barty até então havia sido a conquista de Roland Garros em 2019, enquanto Pliskova chegou à final do Australian Open em 2016, mas foi derrotada pela alemã Angelique Kerber.

Barty venceu o primeiro set com facilidade e começou o segundo à frente, quando parecia que a disputa já estava resolvida. Porém, Pliskova reagiu e conseguiu ganhar, deixando tudo igual na partida. No terceiro set, a australiana número 1 do mundo recuperou seu desempenho e conquistou seu primeiro título na grama inglesa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista australiana Ashleigh Barty, 25, venceu neste sábado (10) a tcheca Karolina Pliskova, 29, por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 6/7(4) e 6/3, e levou a taça no torneio de simples feminino em Wimbledon.

