Ashleigh Barty cai na 1ª rodada e aumenta favoritismo de Naomi Osaka no tênis

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo no tênis feminino, foi eliminada na primeira rodada dos Jogos de Tóquio. Ela perdeu neste domingo (25) para espanhola Sara Sorribes Tormo, 48 do ranking, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), em menos de duas horas.

